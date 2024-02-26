Джо Байден Фото: instagram.com/joebiden*

Байден не раз оговаривался во время своих выступлений, что становится предметом обсуждений. В этот раз одной из тем его речи стал лидер КНР

Президент США Джо Байден во время выступления на ежегодной Национальной ассоциации губернаторов назвал Си Цзиньпина российским лидером. Об этом сообщает “Газета.ru”.

Байден вспоминал времена президентства Барака Обамы, когда сам он был вице-президентом:

“Он (Обама. – Прим. ред.) хотел, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином… Было ясно, что он станет лидером России… Китая… и у нас в то время были проблемы с Россией и другими странами”, – сказал президент США.

Кроме того, во время своей речи Байден сделал еще одно странное заявление о том, что они с Си Цзиньпином прошли больше 27 тысяч километров по Америке и КНР, передает Pravda.ru.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда