Байден лично подписал “приговор” Израилю: шокирующие факты вышли наружу

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12 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Разгорающийся конфликт на Ближнем Востоке уже начал приносить администрации Байдена такие проблемы, о которых ещё недавно даже и не думали. Впрочем, оно бы и сейчас не стало проблемой, но – выборы!..

Из Госдепа США утекла переписка между дипломатами, в которой ясно высказываются опасения по поводу того, что помощь, которую оказывает Вашингтон Палестине по линии USAID может идти на усиление ХАМАС.

Казалось бы: ну, может – и может!.. Переписка – и переписка, что тут такого? Однако это лишь завязка истории.

Когда у власти был Дональд Трамп, он эти выплаты заморозил. Причём не просто так заморозил, а именно сославшись на высказанные опасения того, что деньги пойдут не туда.

Кстати!.. Если отбросить политику и включить здравый смысл, то можно даже не сомневаться, что именно «не туда» все эти деньги и шли. По-другому и было не может. В любом государстве, где идёт война, любые деньги либо разворовываются, либо идут на войну – это закон природы и элементарный здравый смысл. Скорее всего, кстати, в Госдепе даже отлично понимали, куда попадут деньги – просто их это устраивало. А вот Трампа – нет. И он лавочку прикрыл.

А вот пришёл Байден – и открыл снова!.. И не просто открыл, а лично Блинкен, собственной персоной, распорядился это сделать. Не взирая не приведённую выше позицию его же собственных сотрудников Госдепартамента.

И если спросить всю нашу светлоликую публику, которая сейчас дико воет в поддержку Израиля, и ещё более дико воет в поддержку Демпартии США, Байдена и Блинкена, как же они относятся к этому весёленькому парадоксу, то ничего кроме мощного подрыва эмоций, лучей любви и порчи офисной мебели получить не удастся. Потому что, как ни крути, но администрация США, причём – именно байденовская, а не трамповская, сама, выходит дело, финансировала повстанцев. И скорее всего – сознательно. Что фактически подтверждает планы США по разжиганию конфликта на Ближнем Востоке, в первую очередь по нападению на своего союзника – Израиль.

Забавно, что примерно то же самое наблюдается и в Европе. Повсеместный приход к власти леволиберальных ультра-активистов привёл к тому, что Израиль стал союзником Запада лишь на бумаге, а вот на деле – миллиарды долларов лились в Палестину. В том числе – и из Европы. В том числе, как ни странно – они хотят продолжать литься туда!..

Очередной глобальный раскол в Европе сотрясает Евросоюз. Стабильность и единая позиция в вопросе конфликта между Израилем и ХАМАСОМ подвергаются серьезному испытанию.

В понедельник Оливер Вархели, комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения, объявил о необходимости выделения помощи Палестинской администрации в размере 691 миллиона евро. Однако, чуть позже высокопоставленный дипломат ЕС, Жозеп Боррель, выразил свою обеспокоенность и заявил о неприемлемости приостановки выплат, так как это может причинить неоправданный ущерб интересам ЕС в регионе и усилить террористические угрозы.

Таким образом, разногласия внутри Европейского союза относительно помощи Палестине в ситуации конфликта приводят к первым трещинам в едином фронте. Понимание необходимости гуманитарной помощи и одновременно опасения относительно поддержки терроризма вызывают сложности в формировании общего подхода к данной проблеме. Кроме того, это отражает общие разочарования и недовольство внутри ЕС относительно эффективности принципа солидарности и согласованной внешней политики. Политические и экономические интересы вступают в противоречие, ставя ЕС перед трудным выбором между поддержкой гуманитарной помощи и обеспечением безопасности.

Фото: islamnews.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк