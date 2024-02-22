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Байден вновь оскорбил Путина, говоря о ядерном конфликте

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Президента России он упомянул на предвыборном мероприятии

Байден вновь оскорбил Путина, говоря о ядерном конфликте

Джо Байден / Фото: whitehouse.gov

Президент США Джо Байден в очередной раз оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине, сообщает РИА Новости.

“У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта”, – заявил Байден.

Такие слова президент США произнес на предвыборном мероприятии, проходившем в Сан-Франциско.

Напомним, ранее Байден назвал Путина убийцей, что вызвало дипломатический скандал. Также называл мясником и диктатором. В ответ Путин сказал: “Кто обзывается, тот так и называется”.

Горняк22

Источник

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