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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Байден встретился с Навальными и пообещал санкции против Путина. Об этом пишет немецкая газета BILD.
Президент США принял в Сан-Франциско Юлию и Дарью Навальных и выразил им соболезнования в связи с потерей мужа и отца.
Позже он объявил, что США уже в ближайшее время введут новые санкции против России в связи со смертью Навального. Они коснутся непосредственно Владимира Путина. Одновременно Минфин США анонсировал санкционный список из более чем 500 физических и юридических лиц в России. Он приурочен ко второй годовщине войны.
Фото: из открытых источников
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