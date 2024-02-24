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23 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Байден встретился с Навальными и пообещал санкции против Путина. Об этом пишет немецкая газета BILD.

Президент США принял в Сан-Франциско Юлию и Дарью Навальных и выразил им соболезнования в связи с потерей мужа и отца.

Позже он объявил, что США уже в ближайшее время введут новые санкции против России в связи со смертью Навального. Они коснутся непосредственно Владимира Путина. Одновременно Минфин США анонсировал санкционный список из более чем 500 физических и юридических лиц в России. Он приурочен ко второй годовщине войны.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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