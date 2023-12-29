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Бал-маскарад и гуляния: как до революции отмечали зимние праздники в Барнауле

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До революции главные новогодние гуляния в Барнауле проходили на Демидовской площади. В то время барнаульцы больше ждали Рождества и проводили балы-маскарады

Новый год совсем близко, и главной праздничной площадкой в Барнауле по традиции станет площадь Сахарова. Впрочем, когда-то народные гуляния в городе проводили совсем в других местах. До революции все массовые праздничные действа организовывали на Демидовской площади и площади Свободы. А жители региона ждали не столько Новый год, сколько Рождество.

Одна из старейших площадей Барнаула, Демидовская, говоря по-современному, центр притяжения. Зимние забавы до революции 1917 года в Барнауле проходили именно здесь.

“Демидовская площадь тогда, в начале XX века, была чем-то вроде площади Сахарова сейчас. Главной елки, как мы привыкли с советских времен, до революции еще не было. Здесь проводились ярмарки и гуляния”, – рассказал историк и краевед Данил Дегтярев.

Взято отсюда

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