“Бал вампиров заканчивается”: топ самых ярких цитат Путина из интервью Киселеву

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в большом интервью Дмитрию Киселеву высказался о стратегии переговоров по Украине, западных элитах и своей роли в мировой истории

Владимир Путин дал большое интервью Дмитрию Киселеву, генеральному директору международной медиагруппы “Россия сегодня” и ведущему программы “Вести недели”. Как обычно, без новых запоминающихся цитат от российского лидера не обошлось. Собрали подборку ярких высказываний Владимира Путина из его нового интервью.

Готова ли Россия к переговорам по Украине?

“Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств“.

Доверяет ли президент западным странам?

“Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны“.

Какими президент видит западные элиты?

“Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы – деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается“.

Возможна ли ядерная война?

“Не думаю, что здесь все несется так в лоб, но мы-то к этому готовы“.

Как нужно вести внешнюю политику?

“С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности“.

Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву Фото: kremlin.ru Какой президент видит свою роль?

“Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа. Но так, чтобы я ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет“.

Какова политика российского Минфина?

“Минфин – всегда такой в хорошем смысле скупердяй“.

Что будет, если войска Польши войдут на Украину?

“Если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет“.

Почему Россия защищает ЛДНР?

“Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего“.

Зачем Финляндия и Швеция вступили в НАТО?

“Исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами западного клуба, под каким-то зонтиком“.

Взято отсюда.

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