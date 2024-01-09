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Балалаечница из Барнаула приняла участие во всероссийском проекте «Песни великой страны»

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Балалаечница из Барнаула приняла участие во всероссийском проекте «Песни великой страны»

В музыкальном проекте принимают участие певцы и музыканты, прошедшие специальный кастинг. Участники исполнились песню «Родина» Сергея Трофимова.

Для съёмок отобрали около 20 артистов из разных городов. В их числе уроженка Барнаула, музыкант, балалаечница, лауреат многих конкурсов Елена Ворфоломеева.

Елена Ворфоломеева окончила в Барнауле детскую музыкальную школу № 8. Училась в Алтайском музыкальном колледже, затем в Новосибирском колледже и консерватории им. М. И. Глинки. С 2011 года выступает сольно со своим проектом «Lady Balalaika».

Видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале: https://t.me/barnaul22official/40908

Взято отсюда.

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