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Балет-спектакль по Шукшину вошел в афишу Всероссийского фестиваля

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В фестивале примут участие 11 профессиональных коллективов России из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерова, Барнаула, Вологды, Астрахани, Улан-Удэ и Иркутска

Балет-спектакль “Жил человек” в исполнении артистов Государственного молодежного ансамбля песни и танца “Алтай” им. А.Ф. Березикова отобрали в афишу Всероссийского фестиваля имени Валентина Распутина, сообщил минкульт Алтайского края.

Организаторы выбирали в афишу спектакли не только по произведениям Валентина Распутина, но и авторов, близких писателю по духу: Федора Абрамова, Виктора Астафьева, Василия Шукшина и Василия Белова.

Всего рассмотрели 58 заявок из разных уголков страны. По результатам конкурсного отбора одобрено 13 спектаклей.

Взято отсюда

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