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Бананы могут исчезнуть в России из-за мятежа в Эквадоре

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Импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке

Бананы могут исчезнуть в России из-за мятежа в Эквадоре

Фото: unsplash.com

Российских импортеров предупредили о возможных перебоях в поставках бананов из-за мятежа в Эквадоре, на долю которого приходится 96% всего российского импорта этих плодов, пишет РБК.

“Импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов”, – отмечает издание.

В Ассоциации импортеров плодоовощной продукции уточнили, что из-за событий в Эквадоре временно закрыли порты, большинство агентств отменили выдачи контейнеров, сорвались доставки картона и производители отменили срез бананов.

“Даже если ситуация вскоре стабилизируется, поставщики не смогут полностью отгрузить запланированные объемы на этой неделе”, – пишет издание.

Впрочем, как подчеркнули в Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора, поставки в норме, несмотря на мятеж.

Ранее сообщалось, что в России за 2023 год бананы подорожали почти на 50%.

новости Алтайский

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