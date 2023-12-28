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Банк России назвал фразы аферистов, после которых нужно бросать трубку

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Банк России назвал фразы аферистов, после которых нужно бросать трубку

Телефонный разговор Фото: unsplash.com

В регуляторе отметили, что аферисты часто называются сотрудниками ведомств, присылают поддельные удостоверения и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции, однако распознать мошенника все же можно

Телефонные мошенники постоянно меняют сценарии обмана, но есть ключевые фразы, по которым их можно распознать. Об этом в своем Telegram-канале пишет Банк России.

“Распознать мошенника в незнакомце непросто, особенно по телефону. Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали – сразу кладите трубку”, – рассказали представители регулятора.

В Центробанке РФ среди таких фраз перечислили: “сотрудник Центробанка”, “оформлена заявка на кредит”, “ваши деньги пытаются похитить”, “специальный или безопасный счет”, “продублируйте код из SMS-сообщения”, “зафиксирована подозрительная операция”.

Кроме того, стоит прекращать разговор после того, как звонивший скажет: “идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию” или “вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка.

В регуляторе подчеркивают, что такие фразы, как и любые попытки начать разговор о деньгах и счетах, – повод повесить трубку и позвонить на горячую линию или на официальный телефон финансовой организации.

Ранее мошенники похитили 12 млн рублей у матери погибшего на СВО бойца. Аферисты убедили женщину перевести выплаты за сына, личные сбережения и деньги, взятые в кредит, на так называемые безопасные счета.

Взято отсюда

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