Бизнес. Финансы Фото: pixabay.com

В регуляторе подчеркнули, что текущее инфляционное давление в стране значительно усилилось и складывается выше ожиданий Центробанка

27 октября Банк России в очередной раз поднял ключевую ставку, сообщает РИА “Новости”.

Так, регулятор увеличил ставку сразу на 2% – с 13 до 15%.

После решения Центробанка рубль усилил рост на бирже. Курс доллара упал ниже 93 рублей.

Кроме того, прогноз инфляции на 2023 год повысили до 7–7,5%.

Источник

горняк новости

горняк онлайн