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Банк ВТБ за прошлый год выдал жителям регионов Алтая более 4,5 тысячи жилищных кредитов на 15 миллиардов рублей

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Банк ВТБ за прошлый год выдал жителям регионов Алтая более 4,5 тысячи жилищных кредитов на 15 миллиардов рублей

Общая сумма сделок превысила показатели 2022 года на 60%, а их количество – на 30%.

Средний размер ипотеки в Алтайском крае и Республике Алтай составил 3,3 миллиона рублей. Каждую пятую сделку ВТБ провёл по семейной ипотеке. Второй по популярности стала ипотека с господдержкой. Как отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов, влияние на динамику выдач ипотечных кредитов оказали меры Центробанка по охлаждению рынка кредитования. Высокая активность заёмщиков, которая наблюдалась в третьем квартале, сменилась выжидательной позицией в конце года. Эксперты банка прогнозируют, что в 2024 году этот тренд продолжится и объём выдач жилищных кредитов снизится минимум на треть.

Служба информации

Взято отсюда.

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