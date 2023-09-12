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Банки надоедают звонками? Пусть платят за это!

ГОРНЯК2201 mins

Один из крупнейших банков в Алтайском крае оштрафован за нарушение прав

В ФССП России по Алтайскому краю обратилась жительница Барнаула, которая рассказала, что ей поступают звонки от банка с требованием возврата долга. При этом, как поясняет пресс-служба ведомства, кредитный договор заключен с совершенно другим лицом. Также, прослушав записи телефонных разговор женщины с банком, выяснилось, что горожанка неоднократно отказывалась от общения с кредитной организацией и выражала недовольство. Однако сотрудник продолжал звонить, что противозаконно.

В итоге банк был признан виновным по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Организации назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

© Банкфакс

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