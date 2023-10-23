23.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Фура слетела в кювет и перевернулась на трассе в Алтайском крае
Новости Алтай
Футболисты барнаульского “Динамо” проиграли в Новотроицке
Новости Алтай
Такой день. Штормовое предупреждение на Алтае и нападение собак в Барнауле
Новости Алтай
Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 23 октября
Новости Алтай
Руль на Китай. Что происходит на авторынке России и есть ли спрос на новые машины?
Новости Алтай
Пора действовать. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23 октября

Коллекция категорий

Бизнес221 Новости
Здоровье494 Новости
Новости Алтай2304 Новости
Новости Горняк238 Новости
Образование251 Новости
Общество496 Новости
Объявления82 Новости
Политика472 Новости
Спорт272 Новости
Платим за интересные новости!

Банки выступили против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В АБР сочли, что законопроект передаст спецслужбам неограниченный контроль к персональным данным без согласия клиентов, а также без решения суда

Фото: unsplash.com

Доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб могут нарушить конституционные права россиян и “антиотмывочный” закон. Как сообщает РБК, так на новый законопроект отреагировали в Ассоциации банков России (АБР), которая направила свой отзыв в Минцифры и Госдумы.

Законопроект внесли в парламент в августе этого года. Он позволяет силовым ведомствам изменять, удалять или уточнять персональную информацию клиентов в базах данных. Документ предполагает создание единого реестра, который будет вести Минцифры, а по требованию сведения будут корректировать Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, а также СВР.

В ассоциации считают, что законопроект передаст спецслужбам неограниченный контроль к персональным данным без согласия клиентов, а также без решения суда.

“В соответствии с “антиотмывочным” законодательством банки должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов. Непонятно, как это возможно будет делать, если спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять данные о своих сотрудниках без уведомления кредитных организаций”, – добавили там.Также в АБР сочли, что такая база данных будет создавать дополнительные риски, а также возможность превышения должностных полномочий лицами. Банки предложили создать альтернативный механизм для получения и изменения данных в интересах спецслужб.

город Горняк

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости