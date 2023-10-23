Банки выступили против законопроекта о доступе силовиков к данным клиентов

В АБР сочли, что законопроект передаст спецслужбам неограниченный контроль к персональным данным без согласия клиентов, а также без решения суда

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Доступ представителей силовых ведомств к данным клиентов и возможность корректировки сведений о сотрудниках спецслужб могут нарушить конституционные права россиян и “антиотмывочный” закон. Как сообщает РБК, так на новый законопроект отреагировали в Ассоциации банков России (АБР), которая направила свой отзыв в Минцифры и Госдумы.

Законопроект внесли в парламент в августе этого года. Он позволяет силовым ведомствам изменять, удалять или уточнять персональную информацию клиентов в базах данных. Документ предполагает создание единого реестра, который будет вести Минцифры, а по требованию сведения будут корректировать Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, а также СВР.

В ассоциации считают, что законопроект передаст спецслужбам неограниченный контроль к персональным данным без согласия клиентов, а также без решения суда.

“В соответствии с “антиотмывочным” законодательством банки должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов. Непонятно, как это возможно будет делать, если спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять данные о своих сотрудниках без уведомления кредитных организаций”, – добавили там.Также в АБР сочли, что такая база данных будет создавать дополнительные риски, а также возможность превышения должностных полномочий лицами. Банки предложили создать альтернативный механизм для получения и изменения данных в интересах спецслужб.

город Горняк



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