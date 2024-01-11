Новый закон начал действовать с 1 января

В России начал действовать закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации предупреждать заемщика о том, что он рискует не справиться с выплатой кредита. Документ вступил в силу 1 января. Кредитные организации теперь должны до выдачи кредита любого размера не только просчитать долговую нагрузку, но и письменно уведомить заемщика о рисках, если по предварительным расчетам на ежемесячные платежи будет уходить больше половины его дохода. Разбираемся, станет ли из-за этого сложнее получить кредит и зачем вообще понадобилось это ограничение.

Как изменится оформление кредита

Строго говоря, на практике изменения будут не очень существенными — банки и прежде рассчитывали показатель долговой нагрузки заемщика. Как минимум для себя — нужно же им знать, сможет ли клиент вернуть то, что занял.

— Конечно, банк видит, насколько нагрузка на заемщика велика, насколько велик риск невыплаты, — говорит председатель правления Национальной ассоциации участников рынка облигаций и финансирования МСП Егор Диашов. — Тем не менее аппетит у банков довольно высокий, потому что розничное кредитование для банка очень эффективно, а системные решения позволяют делать это массово. То есть банк целенаправленно принимает решение, выдавая кредит, притом что платеж будет равен 70% ежемесячного дохода заемщика. Так что уведомление о рисках никак не повлияет на аппетиты банков.

Так что оснований полагать, что банки осознают риски и перестанут выдавать кредиты, нет — они и так были в курсе и знали, как покрыть убытки. Сумма ежемесячного платежа тоже и прежде прописывалась в договоре. Так что фактически основным изменением станет просто дополнительное письменное уведомление.

— Вместе с тем реализация законодательных мер, с моей точки зрения, приведет к удорожанию кредитных продуктов: любые дополнительные задачи в отношении заемщиков, которые необходимо реализовать банкам, будут зашиваться в стоимость кредита, — говорит арбитражный управляющий, основатель «ЮРЛ Групп» Семен Николаев.

Зачем тогда нужен закон

По словам Диашова, усилия Центробанка в этом случае направлены, скорее, на повышение финансовой грамотности самого заемщика и закредитованности населения в целом. Это уже не первый закон такого рода: например, ранее банки обязали раскрывать в договоре полную стоимость кредита.

Вопрос о закредитованности населения Центробанк поднимает систематически. В октябре 2023 года регулятор отмечал, что по итогам первого полугодия число заемщиков, которые имеют три и более кредита, выросло до 11,2 миллиона человек.

— По моему мнению, уведомление о рисках способствует повышению прозрачности финансовых услуг, — считает Семен Николаев. — Заемщики получают возможность более полно понимать условия кредитования и возможные последствия в случае возникновения финансовых трудностей. Как показывает моя многолетняя банкротная практика, зачастую именно ошибки в финансовом планировании и отсутствие своевременных финансовых резервов в сложной жизненной ситуации приводят к просрочкам и долгам, а впоследствии — к неспособности их погасить и, как следствие, к банкротству гражданина.

Председатель правления Национальной ассоциации участников рынка облигаций и финансирования МСП Егор Диашов не разделяет оптимизма — по его мнению, в глобальном плане нововведение ничего не изменит.

— Люди и так знают, что брать кредит в МФО, например, чревато трудностями с платежами, — считает Диашов. — Тем не менее люди их берут, и объемы финансирования и в МФО, и в банках быстрыми темпами растут. И я думаю, что уведомление о рисках — это такая новая формальность, но она людей не остановит.

Взято Источник

11.01.2024