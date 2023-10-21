21.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

СВО
Искусственные коралловые рифы могут заменить потерянные из-за климата кораллы
СВО
Россия инициирует новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту
Новости Алтай
Очевидцы: в Барнауле девушка сбила школьника на переходе и уехала
Новости Алтай
Алтайские ученые разработали тест-систему для выявления онкогенного ВПЧ
Новости Алтай
В Алтайском крае в аварии с КамАЗом погибла женщина
Новости Алтай
В Барнауле двух наркозакладчиков высадили из такси и задержали

Коллекция категорий

Бизнес215 Новости
Здоровье478 Новости
Новости Алтай2200 Новости
Новости Горняк237 Новости
Образование248 Новости
Общество490 Новости
Объявления82 Новости
Политика464 Новости
Спорт270 Новости
Платим за интересные новости!

Баню потушили в частном секторе Барнаула

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Предположительно, причиной возгорания стала неисправность печи

Фото: “В курсе 22”

В Барнауле 21 октября потушили частную баню в проезде Бородкина, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте происшествия работали три пожарных расчета. Пламя ликвидировали на площади около 20 “квадратов”, его распространения на соседние строения не допустили. Пострадавших нет.

Предположительно, причиной возгорания стала неисправность печи.

Ранее в Барнауле произошел крупный пожар в двухквартирном доме на улице Аванесова, к тушению которого привлекались 35 человек и 9 единиц техники. 

новости Локтевский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости