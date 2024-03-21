Бар Фото: pixabay.com
Новосибирская кальянная, где на неделю ареста отдохнул Кологривый, стала невероятно популярным заведением, по крайней мере в Сети
Пользователи Сети стали активно писать остроумные отзывы новосибирскому бару, где устроил потасовку актер Никита Кологривый, сообщает “КП-Новосибирск”.
Ажиотаж вспыхнул на странице кальянной в 2ГИС, где люди начали массово соревноваться в иронии и сарказме, оставляя веселые отзывы.
“Я здесь за эти кальяны стою, я все углям, угли все мне! Все официантки меня знают!”;
“Я б пришла, но боюсь остаться покусанной”;
“Здесь был Кощей, но вел себя как Емеля”, – пишут остряки.
Остальные пользователи такой юмор оценили. Некоторые ироничные комментарии набирают множество лайков.
Напомним, что актер Никита Кологривый устроил дебош в одной из кальянных Новосибирска в ночь на 19 марта. Артист укусил официантку и спровоцировал драку с сотрудниками заведения. Против него составили административный протокол о мелком хулиганстве и арестовали на семь суток.
Взято отсюда