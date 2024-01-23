Выбираем своих фаворитов

Американская киноакадемия запустила обратный отсчет до вручения «Оскара» и объявила список номинантов на 96-ю ежегодную премию. В нем оказались десять фильмов, претендующих на звание лучшего, пять режиссеров, актеров и актрис. Есть в премии этого года и свои рекордсмены. Например, Мартин Скорсезе в десятый раз номинирован за режиссуру, а у «Оппенгеймера» сразу 14 номинаций. Впрочем, расскажем обо всех по порядку. Вот как выглядит полный список номинантов на премию «Оскар» в 2024 году.

Лучший фильм

«Американское чтиво», реж. Корд Джефферсон

«Анатомия падения» (18+), реж. Жюстин Трие;

«Барби», реж. Грета Гервиг;

«Оставленные», реж. Александр Пэйн;

«Убийцы цветочной луны», реж. Мартин Скорсезе;

«Маэстро» (18+), реж. Брэдли Купер;

«Оппенгеймер» (18)), реж. Кристофер Нолан;

«Прошлые жизни», реж. Селин Сон;

«Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос;

«Зона интересов», реж. Джонатан Глейзер.

Лучший режиссер

Жюстин Трие — «Анатомия падения»;

Мартин Скорсезе — «Убийцы цветочной луны»;

Кристофер Нолан — «Оппенгеймер»;

Йоргос Лантимос — «Бедные-несчастные»;

Джонатан Глейзер — «Зона интересов».

Лучшая мужская роль

Пол Джаматти — «Оставленные»;

Джеффри Райт — «Американское чтиво»;

Брэдли Купер — «Маэстро»;

Колман Доминго — «Растин»;

Киллиан Мёрфи — «Оппенгеймер».

Лучшая женская роль

Аннетт Бенинг — «Дайана Найэд»;

Лили Гладстоун — «Убийцы цветочной луны»;

Сандра Хюллер — «Анатомия падения»;

Кэри Маллиган — «Маэстро»;

Эмма Стоун — «Бедные-несчастные».

Лучшая мужская роль второго плана

Стерлинг К. Браун — «Американское чтиво»;

Роберт де Ниро — «Убийцы цветочной луны»;

Роберт Дауни-мл., — «Оппенгеймер»;

Райан Гослинг — «Барби»;

Марк Руффало — «Бедные-несчастные».

Лучшая женская роль второго плана

Джоди Фостер — «Дайана Найэд»;

Давайн Джой Рэндольф — «Оставленные»;

Америка Феррера — «Барби»;

Даниэль Брукс — «Цвет пурпурный»;

Эмили Блант — «Оппенгеймер».

Лучший иностранный фильм

«Идеальные дни» (18+);

«Зона интересов»;

«Я — капитан»;

«Общество снега»;

«Учительская».

Лучший документальный фильм

«Боби Уайн: Президент народа»;

«Вечная память»;

«Четыре дочери»;

«Убить тигра»;

«20 дней в Мариуполе».

Лучший короткометражный документальный фильм

«Азбука запрета на книги»;

«Парикмахер из Литл-Рок»;

«Остров посреди»;

«Последняя ремонтная мастерская»;

«Наи наи и Ваи По».

Лучший анимационный фильм

«Мальчик и птица» (16+);

«Элементарно» (6+);

«Нимона»;

«Мечты робота» (12+);

«Человек-паук: Паутина вселенных» (12+).

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Письмо свинье»;

«Девяносто пять чувств»;

«Наша униформа»;

«Толстокожий»;

«Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво»;

«Зона интересов»;

«Оппенгеймер»;

«Барби»;

«Бедные-несчастные».

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения»;

«Оставленные»;

«Маэстро»;

«Май декабрь»;

«Прошлые жизни».

Лучшая операторская работа

Эдвард Лахман — «Граф»;

Родриго Прието — «Убийцы цветочной луны»;

Мэттью Либатик — «Маэстро»;

Хойте Ван Хойтема — «Оппенгеймер»;

Робби Райан — «Бедные-несчастные».

Лучшая песня

I’m Just Ken из фильма «Барби»;

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Видео: Atlantic Records / YouTube.com

The Fire Inside из фильма «Обжигающе горячий»;

It never went away из «Американской симфонии»;

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Видео: Netflix: Behind the Streams / YouTube.com

Wahzhazhe из фильма «Убийцы цветочной луны»;

What was I made for из «Барби».

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Видео: leandroxcx / YouTube.com

Лучший саундтрек

«Американское чтиво»;

«Индиана Джонс и колесо судьбы»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Оппенгеймер»;

«Бедные-несчастные».

Лучший дизайн костюмов

Жаклин Дюрран — «Барби»;

Жаклин Уэст — «Убийцы цветочной Луны»;

Дэвид Кроссман, Джэнти Йэтс — «Наполеон»;

Эллен Мирожник — «Оппенгеймер»;

Холли Уоддингтон — «Бедные-несчастные».

Лучший макияж и прически

«Голда. Судный день»;

«Маэстро»;

«Оппенгеймер»;

«Общество снега»;

«Бедные-несчастные».

Лучшая работа художника-постановщика

Сара Гринвуд — «Барби»;

Джек Фиск — «Убийцы цветочной луны»;

Рут Де Йонг — «Оппенгеймер»;

Артур Макс — «Наполеон»;

Шона Хит, Джеймс Прайс — «Бедные-несчастные».

Лучший монтаж

«Анатомия падения»;

«Убийцы цветочной луны»;

«Оппенгеймер»;

«Оставленные»;

«Бедные-несчастные».

Лучший звук

«Создатель»;

«Маэстро»;

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;

«Оппенгеймер»;

«Зона интересов».

Лучшие визуальные эффекты

«Создатель»;

«Годзилла: Минус один»;

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»;

«Стражи Галактики. Часть 3»;

«Наполеон».

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году состоится в Лос-Анджелесе 10 марта в 16:00 по тихоокеанскому времени. Так что мы с вами узнаем имена победителей утром 11 марта. Ведущим станет комик Джимми Киммел, который проводил премии в 2017, 2018 и 2023 годах.

Взято Источник

24.01.2024