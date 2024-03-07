Сотрудник ДПС успокоил пса и увез подальше от огня

7 марта 2024, 14:3465Написать комментарий

В селе Сростки Бийского района 2 марта загорелся жилой дом. Это увидели сотрудники ГИБДД и вызвали пожарных. А сами пошли во двор горящего дома. Там была легковушка ГАЗ.

Сотрудники ГИБДД решили ее убрать, чтобы не случилось взрыва. В салон машины тут же запрыгнул испуганный пес. Полицейский успокаивал собаку: «Не бойся, Барбос, не бойся». Кадры спасения опубликовала пресс-служба ГУ МВД по краю.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские уехали вместе с собакой подальше от огня. Тем временем, уже приехали пожарные и потушили дом. Ни животные, ни люди не пострадали.

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Взято Источник

07.03.2024