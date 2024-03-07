реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Барбос, не бойся». Алтайский полицейский спас собаку на пожаре — видео

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сотрудник ДПС успокоил пса и увез подальше от огня

7 марта 2024, 14:3465Написать комментарий

«Барбос, не бойся». Алтайский полицейский спас собаку на пожаре — видео

В селе Сростки Бийского района 2 марта загорелся жилой дом. Это увидели сотрудники ГИБДД и вызвали пожарных. А сами пошли во двор горящего дома. Там была легковушка ГАЗ.

«Барбос, не бойся». Алтайский полицейский спас собаку на пожаре — видео

Сотрудники ГИБДД решили ее убрать, чтобы не случилось взрыва. В салон машины тут же запрыгнул испуганный пес. Полицейский успокаивал собаку: «Не бойся, Барбос, не бойся». Кадры спасения опубликовала пресс-служба ГУ МВД по краю.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские уехали вместе с собакой подальше от огня. Тем временем, уже приехали пожарные и потушили дом. Ни животные, ни люди не пострадали.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Если вы знаете подробности происшествия, свяжитесь с нами по номеру +7 912 222-00-14. или напишите в телеграм-бот по ссылке.

Взято Источник
07.03.2024

горняк22 телеграм

Продюсер Макс Фадеев признался, что подарил Shaman его новую песню «Мама»

Продюсер Макс Фадеев в своем Telegram-канале признался, что подарил певцу Shaman…

Узнать больше

В США женщина оказалась в коме из-за столкновения двух прогулочных судов

Американка впала в кому после столкновения двух прогулочных судов. Об этом…

Узнать больше

Вяльбе о поездке россиян на ОИ: нужно не воздержаться, а плюнуть на них

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp