реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом

Ранее продюсер жаловался на плохое самочувствие.

Источник фото: Википедия

Продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в отделение реанимации по подозрению на инсульт, пишет телеграм-канал 112.

25 февраля 76-летнему основателю группы «На-на» стало плохо. После чего Алибасова госпитализировали в одну из московских больниц. В момент приезда медиков продюсер находился в состоянии оглушения.

Ранее Алибасов отметил, что у него есть болезни, назвав себя престарелым человеком, но в целом свое здоровье он назвал хорошим.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости республики алтай банкфакс ,

горняк22 телеграм
Под сани или ласточку. Аренда мест в паркингах Барнаула достигла 12 тыс. рублей – есть ли дешевле

Под сани или ласточку. Аренда мест в паркингах Барнаула достигла 12 тыс. рублей – есть ли дешевле

Свободных арендных мест в подземных паркингах, судя по сайтам объявлений,…

Узнать больше
Куда ушел председатель Арбитражного суда Алтайского края и когда назначат нового

Куда ушел председатель Арбитражного суда Алтайского края и когда назначат нового

Как стало известно altapress.ru, летом этого года ожидается назначение нового…

Узнать больше
Алтайские врачи провели сложную двойную операцию у 60-летнего пациента

Алтайские врачи провели сложную двойную операцию у 60-летнего пациента

Алтайские онкологи и кардиохирурги одновременно удалили опухоль и шунтировали сердце…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp