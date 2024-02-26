Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом

Ранее продюсер жаловался на плохое самочувствие.

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Продюсера Бари Алибасова экстренно госпитализировали в отделение реанимации по подозрению на инсульт, пишет телеграм-канал 112.

25 февраля 76-летнему основателю группы «На-на» стало плохо. После чего Алибасова госпитализировали в одну из московских больниц. В момент приезда медиков продюсер находился в состоянии оглушения.

Ранее Алибасов отметил, что у него есть болезни, назвав себя престарелым человеком, но в целом свое здоровье он назвал хорошим.

Взято отсюда.

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