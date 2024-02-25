реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По сообщениям СМИ, у него может быть инсульт

Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию

Бари Алибасов / Фото: kleo.ru

Основатель группы “На-На” Бари Алибасов находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника группы Владимира Политова.

По его словам, он получил эту информацию от супруги Алибасова.

По информации Telegram-канала Mash, его экстренно госпитализировали из квартиры в Москве. Предположительно, у него мог произойти инсульт, однако пока эта информация не подтверждена.

Отметим, что в ноябре 2023 года у Алибасова нашли опухоль и патологии головного мозга. После этого медики назначили ему операцию по удалению новообразования.

новости горняк

Источник

горняк22 телеграм
Вредительство. Разбираться отказываемся. Дания встала на дыбы по “Северным потокам”

Вредительство. Разбираться отказываемся. Дания встала на дыбы по “Северным потокам”

 |  26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Полиция Дании объявила о прекращении расследования…

Узнать больше
Если не хотите быстро состариться, старайтесь избегать этих эмоций

Если не хотите быстро состариться, старайтесь избегать этих эмоций

 |  26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Одним из главных факторов, негативно…

Узнать больше
Опять кинжал в спину России. Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для ВСУ

Опять кинжал в спину России. Германия и Индия тайно обсуждают закупку снарядов для ВСУ

 |  26 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Немецкий журнал Spiegel сообщает, что Германия…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp