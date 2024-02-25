Бари Алибасова экстренно госпитализировали в реанимацию

По сообщениям СМИ, у него может быть инсульт

Бари Алибасов / Фото: kleo.ru

Основатель группы “На-На” Бари Алибасов находится в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника группы Владимира Политова.

По его словам, он получил эту информацию от супруги Алибасова.

По информации Telegram-канала Mash, его экстренно госпитализировали из квартиры в Москве. Предположительно, у него мог произойти инсульт, однако пока эта информация не подтверждена.

Отметим, что в ноябре 2023 года у Алибасова нашли опухоль и патологии головного мозга. После этого медики назначили ему операцию по удалению новообразования.

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