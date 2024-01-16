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Барнаул стал площадкой для съемки телепрограммы “Гость у порога”

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В новом шоу участники будут удивлять друг друга кулинарными навыками и соревноваться в гостеприимстве

Барнаул стал площадкой для съемки телепрограммы "Гость у порога"

Фото: unsplash.com

Четверо жителей Барнаула поборются за звание самого гостеприимного хозяина и наиболее умелого домашнего шеф-повара в новом кулинарном шоу “Гость у порога”. Как сообщает пресс-служба канала “Пятница”, передача будет выходить утром по субботам.

Героями барнаульского выпуска “Гость у порога” станут: стоматолог Арина Бычкова, шеф-повар Алексей Шеффер, художник Яна Дони и кондитер Анука Меликишвили. Каждый из участников должен приготовить ужин из нескольких блюд для своих соперников – в меню должны быть закуски, горячее блюдо и десерт. Побеждает тот, кто получит самую высокую оценку от своих оппонентов.

Как удивляли друг друга герои шоу в Барнауле, можно будет увидеть уже в субботу, 20 января, на телеканале “Пятница”.

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