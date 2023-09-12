Барнаул “затопило” из-за длительного дождя 12 сентября. Ливень с перерывами идёт весь день.

Большие лужи образовались на дорогах, тротуарах и даже “перекрывали входы” в школы. Amic.ru посмотрел на первый осенний “потоп” в краевой столице.

На традиционно проблемном пересечении ул. Попова и Павловского тракта на проезжей части в этот раз воды не было. Весной-летом 2023 года власти Барнаула сделали там дополнительную ливнёвку. Это должно было избавить дорогу от постоянных подтоплений. Однако рядом с перекрёстком на траве образовалось настоящее “озеро”.На пересечении ул. Северо-Западной и ул. Антона Петрова воды на дорогах много. Улицу Ядринцева тоже подтопило, как и территорию под мостом на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей.