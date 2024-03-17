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Барнаульцам из-за прорыва отопления затопило квартиру

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По словам жильцов, управляющая компания домом не занимается

Барнаульцам из-за прорыва отопления затопило квартиру

Кадры из пострадавшей квартиры / Barnaul22

Жители многоэтажки на Тимуровской, 37, рассказали о том, что у них затопило квартиру. Об этом написали в паблике Barnaul22.

По словам автора сообщения, затопление произошло из-за прорыва трубы отопления на крыше. 

Люди пожаловались на то, что управляющая компания не занимается домом, отказывается чинить крышу и трубы.

Поводом для отказа, как отметили пострадавшие, называют наличие в доме должников.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске девятилетняя школьница сломала позвоночник, поскользнувшись в подъезде дома на улице Шмонина.

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