Барнаульцев предупредили о возможных проблемах с водой 27 и 28 февраля

Жителям посоветовали сделать запас воды

Водопроводный кран и стакан с водой / Фото: pxhere.com

В Барнауле с 23:00 часов 27 февраля до 15:00 часов 28 февраля проведут масштабные работы по замене запорно-регулирующей арматуры диаметром 800 мм между водоводами на Павловском тракте в районе пересечения с улицей Бабуркина, сообщает барнаульский водоканал.

“Принятые меры позволят в будущем при проведении работ на сетях или устранении повреждений минимизировать зоны отключений”, – рассказал директор по производству Дмитрий Власов.

На время работ возможно снижение давления воды в Индустриальном районе в границах следующих улиц: Павловский тракт – Бабуркина – проезд Иртышский – Волгоградская – 42-й Краснознаменной Бригады – проезд 5-й Кооперативный – Малахова – Антона Петрова – Новгородская – Энтузиастов – Панфиловцев – Попова – Сергея Семенова – Солнечная Поляна – Павловский тракт – Трактовая – Куета (поселок Куета) – проезд Деловой – проезд Южный Власихинский – Власихинская – Павловский тракт.”Росводоканал Барнаул” приносит извинения за вынужденные неудобства и просит жителей при необходимости сделать запас воды. Телефон для справок: 500-101.

горняк



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