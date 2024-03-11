Барнаульцы могут проголосовать за новое название для бывшего парка имени Ленина

На выбор дается два названия — “Невский” и парк имени Ленина

Общественный совет запустил в интернете опрос о названии для бывшего парка имени Ленина, благоустройство которого начнется в 2024 году. Всего барнаульцам предложено два варианта: старый – парк имени Ленина и новый – “Невский”. Также они могут написать свое название для этой территории в комментариях. Собирать мнение горожан активисты будут неделю, до 17 марта. Результаты затем передадут властям. Об этом amic.ru рассказал председатель совета парка Дмитрий Величко.

“У парка сейчас нет имени, юридического названия. Есть два варианта – парк имени Ленина, это старое название, которое когда-то было у парка. А второй вариант отсылает к местоположению территории. Рядом находится Александро-Невский собор, жилой квартал “Невский”, и поэтому люди предлагают и это название. Сейчас территорию называют то “бывший парк имени Ленина”, то указывают номера участка в кадастровой карте. Чтобы позиционировать и развивать парк, нужно полноценное имя. Уже год прошел после решения о благоустройстве территории, но названия у нее все еще нет, и тему надо сдвинуть с мертвой точки”, – пояснил активист.

По словам Дмитрия, на данный момент им удалось собрать около 200 голосов. И большинство опрошенных (около 70%) пока отдают предпочтение варианту “Невский”, отметил Величко.

После окончания опроса 17 марта результаты передадут властям, с которыми у активистов уже налажен контакт, отметил он. С активистами же мэрия Барнаула название пока не обсуждала.

Отдать свой голос можно здесь.

Напомним, что благоустройство бывшего парка имени Ленина (находится за парком “Лесная сказка”) в Барнауле начнется весной 2024 года по нацпроекту “Жилье и городская среда”. Реконструировать его будут в несколько этапов. На первом этапе будут сформированы и благоустроены центральные пешеходные связи парка, которые создадут его каркас. Вдоль благоустроенных тротуаров появится новое освещение, также будут установлены малые архитектурные формы. Кроме того, в парке проведут работу по озеленению и высадят новые деревья, цветники и газоны.

Сейчас барнаульские власти ищут подрядчика для первого этапа благоустройства парка. Максимальная цена контракта составила 49,8 млн рублей. Желающие поучаствовать в аукционе будут подавать заявки до 15 марта 2024 года, итоги торгов подведут 19 марта, следует из информации на портале госзакупок.

По контракту до конца июля будут идти демонтаж покрытий, зданий, опор освещения, снос деревьев и вертикальная планировка. До 27 сентября будет идти обустройство проездов, тротуаров, площадок, озеленение и установка малых архитектурных форм. А до 14 октября рабочие будут высаживать деревья и монтировать наружное освещение.

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