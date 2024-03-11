Барнаульцы пожаловались на горы снега, которые скидывают за новым ЖК

По словам местной жительницы, горожане жалуются на проблему, но никаких мер так и не принято

Свалка за ЖК “Озон” / Фото: “Черное и Белое Барнаул”

Жительница барнаульского ЖК “Озон” в Северном Власихинском проезде рассказала о массовом сбросе снега за домами, пишет “Черное и Белое Барнаул”.

“Жители жалуются, но никаких мер не принято до сих пор”, – посетовала горожанка.

Комментаторы горожанку не поддержали:

“Там промзона, в чем проблема-то? Там столько мусора летом, что снег – это вообще не причина возмущаться”;

“О ужас! Они насыпали снег на собачьи экскременты! Люди, успокойтесь, чем больше снега, тем гуще трава потом будет!”;

“Растает скоро все равно”.

Летом 2023 года жители “Озона” также жаловались на свалку строительного мусора, которая образовалась за ЖК.

город Горняк



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