реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Барнаульцы пожаловались на горы снега, которые скидывают за новым ЖК

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По словам местной жительницы, горожане жалуются на проблему, но никаких мер так и не принято

Барнаульцы пожаловались на горы снега, которые скидывают за новым ЖК

Свалка за ЖК “Озон” / Фото: “Черное и Белое Барнаул”

Жительница барнаульского ЖК “Озон” в Северном Власихинском проезде рассказала о массовом сбросе снега за домами, пишет “Черное и Белое Барнаул”.

“Жители жалуются, но никаких мер не принято до сих пор”, – посетовала горожанка.

Комментаторы горожанку не поддержали:

  • “Там промзона, в чем проблема-то? Там столько мусора летом, что снег – это вообще не причина возмущаться”;
  • “О ужас! Они насыпали снег на собачьи экскременты! Люди, успокойтесь, чем больше снега, тем гуще трава потом будет!”;
  • “Растает скоро все равно”.

Летом 2023 года жители “Озона” также жаловались на свалку строительного мусора, которая образовалась за ЖК.

город Горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
СМИ: главком ВМФ адмирал Евменов отправлен в отставку

СМИ: главком ВМФ адмирал Евменов отправлен в отставку

Николай Евменов Фото: oficery.ru Информацию об отставке Евменова подтвердил экс-командующий…

Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Ленобластью

Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Ленобластью

Беспилотник Фото: pixabay После обнаружения на территории региона беспилотника постами…

Кто получил премию Оскар за лучшую мужскую и женскую роль в 2024 году

Кто получил премию Оскар за лучшую мужскую и женскую…

Оскар. Премия. Награда. Статуэтка. Кино Фото: Unsplash.com В Лос-Анджелесе прошла…

17 марта в Планете Q отпразднуют широкую Масленицу

Блины с икрой и чай из самовара, катание с ледяной…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp