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Барнаульцы пожаловались на отсутствие светофора на перекрестке Ленина с Никитина

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По словам местной жительницы, из-за этой проблемы ее чуть не сбил автобус

Барнаульцы пожаловались на отсутствие светофора на перекрестке Ленина с Никитина

Светофор / Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула пожаловалась на отсутствие пешеходного светофора с одной из сторон на перекрестке проспекта Ленина с улицей Никитина.

Как рассказала горожанка изданию “Алтапресс”, из-за этого она не знала, что горит красный свет, и из-за этого едва не попала под автобус.

В феврале барнаулец пожаловался на светофор в районе остановки “Краевая спортивная школа” на улице Северо-Западной, который мешает ему ездить.

город Горняк

Источник

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