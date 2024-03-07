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Барнаульцы пожаловались на трамвай № 1, с которым творится “что-то ужаснейшее”

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По словам местной жительницы, с автобусами ситуация не лучше

Барнаульцы пожаловались на трамвай № 1, с которым творится "что-то ужаснейшее"

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

Жительница Барнаула пожаловалась на работу трамвая № 1, с которым в последнюю неделю творится “что-то ужаснейшее”: попасть в вагон стало попросту невозможно и многие остаются на остановках.

“Как пример: сегодня трамвай начал ехать с открытыми дверьми, чтобы люди не заходили. Вчера их перед носом закрывали. В остальные дни тоже. Естественно, половина [людей] осталась на остановках”, – приводит слова горожанки Barnaul 22.

Женщина отметила, что в такой ситуации горожанам остается ждать следующий трамвай либо ехать на автобусе. Но и в этих случаях не факт, что удастся пробраться в салон.

В комментариях люди подтвердили, что сталкиваются с теми же трудностями:

  • “Согласен, бесит. Еще три часа ждать, пока приедет”;
  • “Это не последнюю неделю, а как мост открыли”;
  • “С тройкой и десяткой такой же ад творится”;
  • “Утром постоянно игра в “угадай, приедет ли трамвай”. Приходишь на остановку в 06:30, стоишь до 07:00 – и идешь на троллейбус с пересадками”.

В феврале стало известно, что барнаульскому “Горэлектротрансу” не хватает 99 кондукторов. После этого на предприятии объявили, что им поднимут зарплату, чтобы привлечь на работу больше сотрудников.

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