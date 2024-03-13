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Барнаульцы с 15 по 17 марта выберут и президента, и территорию для благоустройства

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В этом году в список для голосования вошло 37 общественных пространств

Барнаульцы с 15 по 17 марта выберут и президента, и территорию для благоустройства

Предварительный эскиз парка 300-летия Барнаула / Фото: planeta.ru

Жители Барнаула смогут с 15 по 17 марта принять личное участие в выборе территорий для благоустройства на 2025 год, сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления Барнаула.

“В эти даты в городе будут работать пункты для голосования, где будут находиться волонтеры. Они будут рассказывать жителям о территориях, за которые можно отдать голос, а также помогут проголосовать за понравившийся объект”, – рассказали в МУЦ.

Всего таких пунктов будет десять, с адресами можно ознакомиться на сайте “Национальныепроекты.рф” (здесь же перечислены и все объекты для благоустройства).

Напомним, в этом году в список для голосования вошло 37 общественных пространств, в том числе по обращению инициативной группы жителей в перечень был добавлен новый объект – территория за торговым центром “Европа”.

Кроме того, жители смогут проголосовать за понравившийся дизайн-проект второго этапа благоустройства территории бывшего парка имени Ленина.

Принять участие в голосовании сможет любой барнаулец, достигший 14-летнего возраста.

горняк

Источник

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