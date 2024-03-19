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Барнаульцы создали петицию и просят решить проблему с бродячими собаками

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По словам жителей поселка Кирова, в последнее время животных становится все больше

Барнаульцы создали петицию и просят решить проблему с бродячими собаками

Собака / Фото: pxhere.com/ru/photo/935239

Барнаульцы создали петицию с требованием решить проблему с бродячими собаками. Ее опубликовали на сайте change.org.

Жители барнаульского поселка Кирова рассказали, что в последнее время бродячих животных становится все больше. Местные отмечают, что бездомные собаки представляют большую опасность, особенно для детей, идущих в школу.

Люди требуют от ответственных лиц принять меры по контролю за бродячими животными.

На момент публикации подписи под петицией поставили 88 человек.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае собака порвала лицо школьнику. 

новости Алтайский

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