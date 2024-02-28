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Барнаульцы теперь могут проверяться на ВИЧ в специальном кабинете

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Ранее это делали только в мобильных комплексах

Барнаульцы теперь могут проверяться на ВИЧ в специальном кабинете

В алтайском СПИД-центре можно провериться на ВИЧ / Фото: unsplash.com

В Барнауле в алтайском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом открылся специализированный кабинет, где можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. До этого быструю диагностику проводили во временных мобильных пунктах.

Как сообщают “Вести Алтай”, в кабинете принимают пациентов по понедельникам, средам и пятницам. Желающие могут попасть туда без талонов в порядке живой очереди. Врач возьмет кровь на анализ, а также проконсультирует относительно заболевания. Результаты исследования будут готовы в течение 15 минут, их точность составляет 99%.

По данным издания, на сегодня в крае проживает почти 20 тысяч людей с ВИЧ.

Ранее главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что основными причинами заражения ВИЧ становятся алкоголь, наркотики и неразборчивость в выборе полового партнера.

новости Локтевский

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