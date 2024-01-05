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Барнаульцам рассказали, куда сдать елку на переработку

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Отслужившие деревья отправят на переработку

Барнаульцам рассказали, куда сдать елку на переработку

Фото: amic.ru

20 января в Барнауле пройдет акция по сбору и переработке новогодних деревьев, сообщает телеграм-канал мэрии города.

Сдать символ нового года можно будет с 11:00 до 12:30 по следующим адресам:

  • площадь Октября, “Зеленый сквер”;
  • ТРЦ “Гулливер Парк” (Красноармейский, 51а);
  • Балтийская, 53;
  • площадь Народная;
  • ТРЦ “Огни”.

Отслужившие елки отправят на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где их будут использовать в технологическом процессе по производству плит MDF.

новости Локтевский

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