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Барнаульцам рассказали о работе трамваев в рождественскую ночь

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Электротранспорт будет ходить по четырем маршрутам

Барнаульцам рассказали о работе трамваев в рождественскую ночь

Фото: amic.ru

Жители Барнаула смогут уехать на трамваях с ночной рождественской службы. Как сообщили в мэрии, отправление начнется 8 января в 01:30.

От Покровского кафедрального собора:

  • до депо № 1: Покровский Собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский – пл. Свободы – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – депо № 1 на пр. Коммунаров;
  • до Докучаево: Покровский собор – ул. Анатолия – пр. Красноармейский  – пл. Свободы  – ул. Анатолия – ул. Челюскинцев – ул. Антона Петрова – ул. Попова  – ст. Докучаево.

От Александро-Невского собора:

  • по маршруту № 9: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Северо-Западная – пр. Калинина – пр. Космонавтов – ул. Малахова – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево;
  • по маршруту № 8: Александро-Невский собор – ул. Антона Петрова – ул. Малахова – пр. Космонавтов – пр. Калинина – ул. Северо-Западная – ул. Антона Петрова – ул. Попова – ст. Докучаево.

Ранее рассказали, как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на новогодние праздники.

горняк

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