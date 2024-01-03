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Барнаульцев попросили не вызывать скорую помощь, чтобы “просто приехали и посмотрели”

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Нагрузка на каждую бригаду медиков возросла до 25 вызовов в сутки

Барнаульцев попросили не вызывать скорую помощь, чтобы "просто приехали и посмотрели"

Фото: amic.ru

В новогодние праздники происходит большое количество безрезультатных вызовов бригад скорой медпомощи, сообщает в своем Telegram-канале барнаульская станция скорой медицинской помощи.

Нагрузка на каждую бригаду возрастает до 25 вызовов в сутки. При этом часто по прибытии пациент либо отсутствует, либо отказывается от осмотра.

“Если вы решили, что ваше состояние улучшилось и скорая помощь вам не нужна, или поняли, что “зря вызвали, но пусть все равно приедут”, – знайте, что в это время кому-то может быть жизненно необходима та самая бригада”, – обратились медики к барнаульцам.

Вызов можно отменить, позвонив по номерам 03 и 103.

Барнаульцам также напомнили, что скорая медпомощь не выдает больничные листы, не выписывает рецепты и не назначает лечение – это делают в поликлиниках.

Ранее amic.ru рассказал, как поликлиники и больницы будут работать в новогодние праздники.

Горняк22

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