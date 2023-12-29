Барнаульцев пригласили на “православную трезвую пробежку” утром 1 января 2024 года

Старт в 11:00 от Покровского кафедрального собора на улице Никитина

Фото: vk.com/asmikushin

Жителей Барнаула пригласили на короткую пробежку утром 1 января, сообщают в своем Telegram-канале “Вести Алтай”. Ранее такое мероприятие проводил барнаульский священник Александр Микушин.

“1 января по благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия после Божественной литургии и молебна на Новый год состоится ежегодное спортивное мероприятие “Православная трезвая пробежка”, – говорится в сообщении.

Старт в 11:00 от Покровского кафедрального собора на улице Никитина, 137. Длина маршрута – 3,5 км. После пробежки – чаепитие в трапезной Покровского собора.

новости Алтайский



Источник