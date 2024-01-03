Барнаульцев призвали отказаться от поездок из-за метелей и снегопадов

Непогода продлится до конца дня
Фото: pxhere.com
Жителей Барнаула призвали отказаться от длительных поездок, поскольку в регионе из-за метелей и сильных снегопадов на дорогах плохая видимость и возможны снежные заносы, сообщает “Инцидент Барнаул”.
“Непогода продлится до конца дня”, – предупредили правоохранители.
Если водители все же собрались выехать за город, то им следует соблюдать ПДД, увеличить дистанцию между автомобилями, избегать внезапных торможений и снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами.
Пешеходам рекомендуют предварительно убедиться, что машины остановились, а после переходить дорогу.
Напомним, 3 января в Алтайском крае будут метели, на дорогах местами гололедица, снежные заносы. Порывы ветра местами до 18-23 м/с.
город Горняк
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