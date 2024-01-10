Барнаульцы пожаловались на открытый погреб по пути в школу

Со слов местной жительницы, пока в него еще никто не упал, хотя рядом постоянно ходят дети

Кадр: “В курсе 22”

В Барнауле пожаловались на заброшенный открытый погреб посреди сугробов у дома № 3 по ул. Панфиловцев. Об этом сообщает “В курсе 22”.

“Ходим там иногда в школу с ребенком и видим такую картину. Ведь это везение, что туда еще никто не упал, детки идут со школы, балуются, бегают, толкаются”, – цитирует телеграм-канал местную жительницу.

Женщина отметила, что “там еще неизвестно, что в нем на дне”, и поинтересовалась у знатоков, кто должен отвечать за брошенные погреба.

Накануне барнаульцы пожаловались на маршрутку с табличкой на скотче вместо стекла.

Горняк22



Источник