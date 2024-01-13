Барнаульцы пожаловались на школьное питание после новости о недоготовленной еде в СОШ

В ситуации жители города обвинили комбинат школьного питания “Глобус”

Недоготовленное мясо в школе № 133 / Фото предоставлено горожанами

Барнаульцы раскритиковали качество школьного питания в школах города. Свое недовольство они выразили в группе “Черное и Белое Барнаул” после публикации там новости amic.ru о том, что в школе № 133 детям давали сырую еду.

О плохой еде в школе написал родитель одной из учащихся школы № 118:

“У нас дочь учится в 118-й, 2 класс, бесплатное питание. Она рассказывает, что у них в классе никто ничего, кроме хлеба и чая, не ест, еда очень плохая”, – сказала она.

Другой комментатор отметил:

“Ходим в 127-ю школу. Еда всегда холодная – что супы, что вторые блюда. Волосы также, бывает, попадаются. “Глобус” обеспечивает питание”, – написала пользователь Татьяна Боенко.

Ее поддержали еще несколько человек, которые тоже пожаловались на комбинат “Глобус”. Например, это сделали родители учащихся школ № 128, 133, 137, гимназии № 27 и других учебных заведений.

“Что за такая контора, которая возит всем что-то не то. Может, ее пора проверить и выбрать другого поставщика? Или, как обычно, тендер выигрывает тот, где оказывает услуги дешевле? Вот и результат. Бюджетные деньги на ветер, и голодные дети. А еще и зарплата поварам безруким”, – написала жительница Барнаула Лариса.

Или:

“Возможно, после этой публикации что-то изменится. Из года в год одна из важнейших проблем в школе – питание от “Глобуса”, – написала пользователь Татьяна Малахова.

Напомним, что 11 января учащиеся школы № 133 пожаловались на то, что в столовой им дали сырую еду. Причем подобное, со слов учеников, происходило уже несколько раз. Но разбирательство началось после того, как дети сфотографировали случившееся. В барнаульской мэрии пояснили, что специалисты комитета по образованию и представители “Глобуса” уже проводят проверку происшествия.

Предварительно комбинат “Глобус” установил, что еда была недоготовленной из-за технической поломки оборудования. Когда это обнаружилось, продукцию вернули на пищеблок. На следующей перемене дети были обеспечены горячим питанием в полном объеме. Сейчас ситуация находится на контроле комитета по образованию Барнаула и АО “Комбинат школьного питания – Глобус”.

Отметим, что в июне 2022 года у “Глобуса” сменился директор. Комбинат возглавил предприниматель Сергей Косых, писал “Банкфакс”. А прошлый гендиректор, Евгений Скурлатов, весной 2022 года ушел со своего поста.

20 декабря 2023 года Индустриальный районный суд признал его виновным в двух эпизодах превышения полномочий. Он сдавал помещения комбината компаниям, которые были связаны с его родственниками. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и на три года запретил занимать посты в госучреждениях. Кроме того, с подсудимого взыскали 170 тысяч рублей процессуальных издержек на проведение экспертизы и 8,2 млн рублей в пользу “Глобуса” в счет возмещения причиненного вреда.

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