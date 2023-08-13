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Барнаульцы пожаловались на женщину, которая поет песни по ночам в многоэтажке

редактор01 mins

Женщина поет песни по ночам, бросает из окна бутылки и материт тех, кто делает ей замечания. По словам жильцов, у нее есть маленький ребенок

Фото: “Инцидент Барнаул”

Жители барнаульского ЖК “Норд” пожаловались на соседку, которая сбрасывает мусор, бутылки и окурки из окна своей квартиры на восьмом этаже, громко поет песни ночью и ругается матом на тех, кто недоволен ее поведением. Об этом сообщает паблик “Инцидент Барнаул”.

Как рассказала участница сообщества, у женщины может быть ребенок 5-6 лет. Он наблюдает за хамским поведением своей матери. 

“Жильцы дома напротив сегодня вызывали полицию, но для выяснения обстоятельств сотрудники подниматься не стали”, – утверждает она. 

Причины такого поведения женщины неизвестны.

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