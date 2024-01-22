Барнаульцы приняли участие в кулинарном шоу на федеральном канале

Четыре участника ходили друг к другу в гости и пробовали различные угощения

Фото: pxhere.com

Четыре жителя Барнаула приняли участие в кулинарном шоу “Гость у порога” на федеральном телеканале “Пятница”. Участники оценивали гостеприимство и угощения друг друга.

Блюда алтайской кухни в современной интерпретации приготовил шеф-повар Алексей Шефер. Художница Яна Дони представила творческий ужин. Угостила блюдами грузинской кухни предприниматель Анука Меликишвили. Еду с добавлением алтайского мёда приготовила студентка Арина Бычкова.

Первое место заняла Анука Меликишвили. Она получила денежный приз, а также награду от проекта – тарелку победителя.

новости Локтевский



Источник