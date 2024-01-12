Барнаульцы путаются в ценах за проезд в маршрутках и платят больше, чем нужно

При этом водители берут деньги, зная, что стоимость проезда меньше на пять рублей

Фото: amic.ru

Жительница Барнаула рассказала amic.ru, что после повышения стоимости проезда на некоторых маршрутах возникла ситуация, что и на других линиях, где цену не повышали, люди начали платить больше необходимого.

“Столкнулась с такой ситуацией: люди стали путать, сколько стоит проезд в разных маршрутках, поэтому иногда переводят больше, чем надо”, – рассказала читательница.

Напомним, на некоторых нерегулируемых маршрутах с 1 января цена проезда выросла до 35 рублей, при этом на регулируемых она осталась прежней – 30 рублей. По словам читательницы, некоторые пассажиры где-то услышали о повышении стоимости проезда и, не разбираясь, начали везде платить больше.

“Водители зачастую молчат и берут 35 рублей. Ничего они не говорят и когда им переводом отправляют 35 рублей, хотя нельзя переводить”, – отметила жительница Барнаула.

Она посоветовала барнаульцам внимательно смотреть на объявления в автобусах, а водителям пожелала быть честными.

Ранее amic.ru рассказал, в каких барнаульских маршрутках выросла плата с 1 января 2024 года. Что касается повышения стоимости проезда во всем общественном транспорте Барнаула, то этот вопрос сейчас обсуждается.

новости Локтевский



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