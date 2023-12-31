Барнаульцы встали в огромную пробку из-за сломанного шлагбаума

По словам очевидцев, проблему удалось быстро решить
Фото: Инцидент Барнаул
Жители Барнаула в новогодний вечер встали в пробку из-за сломанного шлагбаума. Об этом рассказали в сообществе “Инцидент Барнаул”.
Поломка произошла на железнодорожном переезде в Борзовой Заимке. Из-за этого люди вынуждены встать в пробку у рельсов.
Очевидцы отмечают, что в данный момент проблема решена и горожане разъехались по домам, встречать Новый год.
Ранее сообщалось о смертельной аварии на трассе в Алтайском крае. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗом.
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