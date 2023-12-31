Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Барнаульцы встали в огромную пробку из-за сломанного шлагбаума

Подписывайся на ГОРНЯК22!

По словам очевидцев, проблему удалось быстро решить

Барнаульцы встали в огромную пробку из-за сломанного шлагбаума

Фото: Инцидент Барнаул

Жители Барнаула в новогодний вечер встали в пробку из-за сломанного шлагбаума. Об этом рассказали в сообществе “Инцидент Барнаул”.

Поломка произошла на железнодорожном переезде в Борзовой Заимке. Из-за этого люди вынуждены встать в пробку у рельсов.

Очевидцы отмечают, что в данный момент проблема решена и горожане разъехались по домам, встречать Новый год.

Ранее сообщалось о смертельной аварии на трассе в Алтайском крае. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с ГАЗом.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно объедаться мандаринами

01.01.2024

 Здоровье

Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

01.01.2024

 Здоровье

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Образование

Устраняются повреждения на электросетях в пригороде Барнаула. Куда звонить

01.01.2024

 Образование

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Новости Алтай

Барнаулец исполнил свою давнюю мечту – встретить Новый год в поезде

01.01.2024

 Новости Алтай

В России Год наставника сменяется Годом семьи

01.01.2024

 Новости Алтай

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец, митрополит Сергий совершил Литургию в храме в честь преп. Антония Киево-Печерского г. Барнаула. 

01.01.2024

 Новости Алтай

Митрополит Сергий совершил чин освящения нижнего храма в честь свмч. Никиты, епископа Белевского (Бийского), в Свято-Ильинском храме г. Заринска.

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix