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Барнаулец дважды выстрелил человеку в голову, а затем нанес ему 25 ударов ножом

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Мужчину будут судить

Барнаулец дважды выстрелил человеку в голову, а затем нанес ему 25 ударов ножом

Автомобиль сотрудников СК / Фото: sledcom.ru

55-летний житель Барнаула застрелил человека из самодельного револьвера и искромсал его ножом, сообщили в Следкоме Алтайского края.

В 2023 году мужчина узнал, что подруга его сожительницы поругалась с гражданским супругом и ушла из дома. Вечером 2 декабря они втроем пришли в дом к последней затопить печь и в то же время появился 49-летний бывший сожитель подруги, который настойчиво стучал в дверь и попытался пролезть через окно.

“Обвиняемый вышел во двор, где избил мужчину, а после этого из взятого с собой переделанного револьвера с самодельными патронами произвел не менее двух выстрелов в голову потерпевшего и нанес ему не менее 25 ударов складным ножом в шею и туловище. После произошедшего фигурант ушел к себе домой, попытавшись избавиться от следов преступления”, – рассказали в ведомстве.

Впоследствии злоумышленника задержали и возбудили в отношении него дело по статьям УК РФ “Убийство” и “Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”. Сейчас мужчина ждет суда.

горняк

Источник

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