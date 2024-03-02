Барнаулец получил почти три года “строгача” за угрозы порезать подростка

Мужчина беспричинно оскорблял юношу и угрожал ему при пассажирах в маршрутке

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

44-летний житель Барнаула получил срок по обвинению в хулиганских действиях по отношению к подростку, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

В июне 2023 года пьяный мужчина ехал в маршрутке и в какой-то момент при людях стал беспричинно материть 16-летнего подростка, а затем вытащил нож и угрожал его порезать. Когда парень вышел из автобуса, злоумышленник начал преследовать его и размахивать ножом, пока потерпевшему не удалось скрыться.

После этого на горожанина завели дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. А теперь суд дал ему два года десять месяцев колонии строгого режима. Ранее его также привлекали к уголовной ответственности за грабеж.

горняк



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