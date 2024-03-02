Барнаулец получил шесть лет тюрьмы за то, что 20 раз ударил жену брата молотком

Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима
Удар молотком / Фото: unsplash.com
58-летний житель Барнаула едва не убил жену собственного брата и теперь сядет в тюрьму, сообщили в Следкоме Алтайского края.
В апреле 2023 года пьяный мужчина пришел к дому родственника и стал стучать в дверь молотком. Находившаяся дома женщина с маленьким внуком попросила буйного гостя не шуметь и попыталась вытолкнуть его на улицу.
В ответ горожанин нанес хозяйке более 20 ударов по голове и телу молотком, но та выжила, так как ей вовремя оказали медпомощь.
Впоследствии на злоумышленника было заведено дело о покушении на убийство. Суд приговорил его за это к шести годам колонии строгого режима.
новости Локтевский
Источник