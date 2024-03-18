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Барнаулец второй год подряд стал чемпионом России по спортивной гимнастике

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Из-за травмы спортсмен не смог заявиться на все снаряды

Барнаулец второй год подряд стал чемпионом России по спортивной гимнастике

Сергей Найдин / Фото: t.me/barnaul_org

Барнаулец Сергей Найдин второй год подряд стал чемпионом России по спортивной гимнастике. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Воспитанник барнаульской школы спортивной гимнастики Сергея Хорохордина, Сергей Найдин, который в прошлом году стал бронзовым призером чемпионата России в многоборье, в этом году из-за травмы не смог выступить на всех снарядах. Проблемы с плечом не позволили ему выступить на кольцах и в вольных упражнениях.

Несмотря на это, Найдин смог претендовать на медали в отдельных видах гимнастического многоборья. Он пробился в финал и стал первым запасным на брусьях.

Как и год назад, Найдин завоевал золотую медаль в упражнении на перекладине. Выиграв квалификацию, он блестяще выступил и в финале, обойдя двукратного чемпиона России в многоборье Даниеля Маринова.

город Горняк

Источник

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