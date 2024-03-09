Барнаулец выкинул кота с седьмого этажа

Инцидент случился на улице Энтузиастов
Кот после падения / Кадр: “Инцидент Барнаул”
Житель Барнаула выкинул кота из окна седьмого этажа, рассказала очевидица телеграм-каналу “Инцидент Барнаул”.
По ее словам, все случилось в ночь на 7 марта по ул. Энтузиастов, 55.
“Мужчина намеренно выкинул кота с седьмого этажа. После падения кот пытался ползти, но никто так и не вышел за ним и оставил умирать”, – рассказала горожанка.
Падение животного попало в объектив камеры видеонаблюдения. Удалось ли коту в итоге выжить, неизвестно.
город Горняк
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