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Барнаулец выкинул кота с седьмого этажа

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Инцидент случился на улице Энтузиастов

Барнаулец выкинул кота с седьмого этажа

Кот после падения / Кадр: “Инцидент Барнаул”

Житель Барнаула выкинул кота из окна седьмого этажа, рассказала очевидица телеграм-каналу “Инцидент Барнаул”.

По ее словам, все случилось в ночь на 7 марта по ул. Энтузиастов, 55.

“Мужчина намеренно выкинул кота с седьмого этажа. После падения кот пытался ползти, но никто так и не вышел за ним и оставил умирать”, – рассказала горожанка.

Падение животного попало в объектив камеры видеонаблюдения. Удалось ли коту в итоге выжить, неизвестно.

город Горняк

Источник

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