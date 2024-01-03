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Барнаулец помог “Каролине Харрикейнз” выиграть у “Нью-Йорк Рейнджерс”

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После финальной сирены хоккеиста признали первой звездой игры

Барнаулец помог "Каролине Харрикейнз" выиграть у "Нью-Йорк Рейнджерс"

Фото: nhl.com

Барнаулец Андрей Свечников помог “Каролине Харрикейнз” в гостях уверенно выиграть у “Нью-Йорк Рейнджерс”.

Сегодня нападающий “Ураганов” в очередном матче чемпионата НХЛ оформил дубль, а его команда праздновала убедительную победу со счетом 6:1.

После финальной сирены барнаульца признали первой звездой игры. Недавно восстановившийся после травмы 23-летний Свечников в последних пяти встречах набрал 11 очков по системе “гол плюс пас”.

Всего же в сезоне 2023/24 года в 23 матчах на счету форварда 23 очка за результативность.

Напомним, Свечников родился в 2000 году в Барнауле. За “Каролину” он играет с 2018 года. Всего спортсмен провел в НХЛ 370 матчей и набрал 287 очков по системе “гол плюс пас”.

горняк

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