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Барнаулец пошел на СВО, чтобы платить алименты и не оказаться в колонии на Новый год

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Теперь из денежного довольствия будут удерживаться средства

Барнаулец пошел на СВО, чтобы платить алименты и не оказаться в колонии на Новый год

Фото: mil.ru

В Алтайском крае мужчина заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы выплатить долг в размере 125 тысяч рублей на содержание ребенка, сообщает региональная ФССП.

“Возбуждение исполнительного производства не побудило 44-летнего жителя Барнаула приступить к выплате алиментов, и он продолжил накапливать долг. Суд назначил обязательные работы, но и это не заставило его встать на путь исправления”, – рассказали в ведомстве.

Тогда пришлось применить крайнюю меру – возбудить уголовное дело за “неуплату средств на содержание ребенка”.

Мужчина, чтобы не оказаться в местах лишения свободы, заключил контракт с Вооруженными силами РФ для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции.

“Теперь из денежного довольствия будут удерживаться средства в счет погашения долга и ежемесячной выплаты по алиментам”, – уточнили в ФССП.

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